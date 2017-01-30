Донбасс: жители ЛНР остались без газа и света из-за артудара ВСУ



Луганск, 30 января. В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ повреждены линии электропередач и газопровод в Стаханове, передает источник в Луганской народной республике (ЛНР).

По сообщениям с мест, снаряды ВСУ повредили несколько жилых домов в Ирмино, что под Стахановым.

На месте обстрела работают энергетики, представители МЧС и газовой службы. Все повреждения обещают устранить в течение дня, сообщают власти Стаханова.

Напомним, вечером 24 января киевские силовики обстреляли жилые дома в Стаханове, сегодняшним утром город снова оказался под огнем.