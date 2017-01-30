Киеву предсказали геополитическую катастрофу, несмотря на помощь МВФ

Москва, 30 января. МВФ не оставит Украину без помощи, однако стране не избежать как политической, так и геополитической катастрофы, заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований, кандидат экономических наук Артем Пылин.

Украинская экономика уже четвертый год пребывает в кризисном состоянии, уверен эксперт, сообщает «Свободная пресса».

«Предыдущие три года были еще более сложными, но дефолта, как видим, не произошло. … объявление дефолта было бы полной политической и геополитической катастрофой для Украины со всеми вытекающими последствиями», — заметил специалист.

Ни правительство Украины, ни ее западные спонсоры и кредиторы не заинтересованы в дефолте на Украине.