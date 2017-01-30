Названы самые редкие и популярные имена новорожденных в Москве

Москва, 30 января. Самыми популярными именами для новорожденных в 2016 году в Москве стали Софья и Александр. Однако московские родители дают своим детям и весьма необычные имена, например, Цезарь, Купава и т.д.

Рейтинг наиболее популярных имен для новорожденных в столице не меняется с 2015 года. Лидерами списка имен для девочек остаются Софья (София), Мария, Анна, Виктория, Анастасия, Полина, Алиса, Елизавета, Александра и Дарья.

Самым популярным мужским именем остается Александр. Далее идет Максим, Артем, Михаил, Даниил (Данила), Иван, Дмитрий, Андрей, Егор и Кирилл.

Необычными, но достаточно популярными являются женские имена Сафина, Стефания, Эмилия, Элина и Аделина, а также мужские Давид и Марк. Нередко родители обращаются к славянским именам, например, Макар, Мирон, Савелий, Арсений, а также Василиса, Ульяна, Злата, Мирослава. Кроме того, в Москве подрастают Радость и Меркурий, сообщает «360° Подмосковье».