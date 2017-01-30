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Политика
Кремль о запрете на въезд мигрантов в США: Не наше дело

Кремль о запрете на въезд мигрантов в США: Не наше дело

13:29  30 Января 2017
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Кремль о запрете на въезд мигрантов в США: Не наше дело

Москва, 30 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня отказался комментировать запрет на въезд в США мигрантов из нескольких государств. 

«Это не наше дело», — сообщил журналистам представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Также на три месяца приостановлен въезд на территорию Соединенных Штатов граждан семи ближневосточных стран.

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Ксения Тасманова
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