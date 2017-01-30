Москва, 30 января. Россия намерена прояснить в разговоре с США вопрос создания зон безопасности в Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи Османом Салехом.

«Что касается идеи о создании на территории Сирии зон безопасности, то мы сейчас в ходе нашего диалога с американскими коллегами будем эту тему прояснять», — сообщил Лавров на пресс-конференции.

Лавров подчеркнул, что нынешняя постановка Вашингтоном данного вопроса отличается от идей, которые «предполагали создание на сирийской территории некой площадки для того, чтобы туда посадить альтернативное правительство и использовать как плацдарм для свержения режима».

Кроме того, глава МИД РФ заявил о необходимости стимулировать переговоры по Сирии под эгидой ООН, передает «Газета.ру». По его словам, сирийскую оппозицию также следует продолжать приглашать к обсуждению.