Песков рассказал, когда могут встретиться Путин и Трамп

Москва, 30 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп могут встретиться до саммита G20, который состоится в июле. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, не исключено, что глава российского государства Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом еще до саммита «Большой двадцатки», который состоится 7-8 июля в немецком городе Гамбург.

«Возможно, да. Путин и Трамп могут встретиться еще до саммита», — добавил Песков.

Раскрывать какие-то детали пресс-секретарь Путина не стал. Он также выразил надежду, что помощники глав России и США примутся за подготовку встречи двух лидеров, «не откладывая в долгий ящик».