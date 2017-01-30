Медведев распорядился основать библиотеку Генштаба ВС России



Москва, 30 января. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ об образовании Военно-исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных сил страны. С распоряжением можно ознакомиться на портале правовой информации.

«Создать федеральное казенное учреждение «Информационный историко-научный центр — Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации», — указано в документе.

Библиотека будет информировать о военно-исторической деятельности ВС России и повышать в обществе престиж военной службы. В библиотеке будут работать 44 человека.

Планируется, что библиотека откроется на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. На организационную работу отведено три месяца.