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Происшествия
Электричка раздавила «Приору» в Подмосковье: трое погибших

Электричка раздавила «Приору» в Подмосковье: трое погибших

13:14  30 Января 2017
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Электричка раздавила «Приору» в Подмосковье: трое погибших
Москва, 30 января. Три человека стали жертвами столкновения электрички и легкового автомобиля в Подмосковье. Трагедия произошла в деревне Крутое в Серебряно-Прудском районе

По данным регионального ГУ МВД, электричка и Lada Priora столкнулись в понедельник около 10.00. В результате погибли два пассажира и водитель легковушки, сообщили телеканалу 360 представители ведомства.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ярослава Замысловатова
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