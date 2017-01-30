Электричка раздавила «Приору» в Подмосковье: трое погибших



Москва, 30 января. Три человека стали жертвами столкновения электрички и легкового автомобиля в Подмосковье. Трагедия произошла в деревне Крутое в Серебряно-Прудском районе

По данным регионального ГУ МВД, электричка и Lada Priora столкнулись в понедельник около 10.00. В результате погибли два пассажира и водитель легковушки, сообщили телеканалу 360 представители ведомства.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.