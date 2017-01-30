Названа причина взрыва во время факельного шествия в Славянске

Славянск, 30 января. Взрыв прогремел в Славянске Донецкой области накануне вечером во время факельного шествия националистов, приуроченного к годовщине боя киевских студентов с советским отрядом под Крутами. Согласно одной из версий, взорвалась граната.

Взрыв произошел накануне около 17.30 вблизи следования колонны националистов-«свободовцев». Шествие брало начало от Соборной площади и следовало по улице Шевченко. Взрыв произошел буквально в сотне метров от принимавших участие в шествии — во дворе Центральной городской больницы.

Сейчас на месте продолжают работать правоохранители. По одной из версий, причиной инцидента стал взрывпакет. Однако как передает источник «Славянских ведомостей» в правоохранителных органах, могла быть приведена в действие ручная наступательная граната РГД-5. Если бы злоумышленник бросил ее в толпу, жертв избежать бы не удалось, отмечают специалисты.

Расследование продолжается, в скором времени будет объявлена официальная версия произошедшего. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».