МИД Венгрии: Антироссийские санкции доказали свою неэффективность

Будапешт, 30 января. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции в отношении РФ показали свою неэффективность.

«Мы всегда ясно давали понять, что очень недовольны санкциями. Никакого прогресса в исполнении минских договоренностей они не приносят», — прокомментировал ситуацию министр, сообщает RT на русском.

Сийярто подчеркнул, что экономика европейских стран, в том числе Венгрии, терпит убытки от санкций. «Так что санкции, как мне кажется, доказали свою неэффективность», — подвел итог министр.

Глава МИД Венгрии обратил особое внимание на то, что страна не пользовалась правом вето, чтобы не вносить раскол в европейское единство. Министр отметил, что пока что ЕС не оценил санкции и, к сожалению, не обсудил их последствия.