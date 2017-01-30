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Весь мир
Сэкономил: стало известно, зачем растерзанный тигром китаец полез в клетку

Сэкономил: стало известно, зачем растерзанный тигром китаец полез в клетку

13:02  30 Января 2017
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Сэкономил: стало известно, зачем растерзанный тигром китаец полез в клетку

Пекин, 30 января. Сотрудники китайского зоопарка, где тигр насмерть загрыз мужчину, рассказали, как посетитель оказался в вольере хищника. Оказалось, что несчастный хотел сэкономить и не платить за входной билет. 

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в городе Нинбо. В зверинец мужчина по фамилии Чжан пришёл с женой, двумя детьми и приятелями. Супруга погибшего заплатила за входной билет, а сам мужчина перелез через трехметровый забор рядом с вольером тигра. Его не остановили установленные там  запрещающие знаки, пишет Shanghai Daily.

Когда Чжан оказался в вольере, на него тут же набросился тигр. Его экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. 
 

Ярослава Замысловатова
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