Сэкономил: стало известно, зачем растерзанный тигром китаец полез в клетку

Пекин, 30 января. Сотрудники китайского зоопарка, где тигр насмерть загрыз мужчину, рассказали, как посетитель оказался в вольере хищника. Оказалось, что несчастный хотел сэкономить и не платить за входной билет.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в городе Нинбо. В зверинец мужчина по фамилии Чжан пришёл с женой, двумя детьми и приятелями. Супруга погибшего заплатила за входной билет, а сам мужчина перелез через трехметровый забор рядом с вольером тигра. Его не остановили установленные там запрещающие знаки, пишет Shanghai Daily.

Когда Чжан оказался в вольере, на него тут же набросился тигр. Его экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

