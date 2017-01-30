Лавров допустил помощь Ираку в борьбе с ИГ

Москва, 30 января. Российская сторона не исключает вероятности помощи Багдаду в антитеррористической борьбе с экстремистской группировкой «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ), если иракские власти заинтересуются в этом. Об этом сегодня сообщил глава дипломатического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров.

По словам главы МИД России, в Ираке с согласия официальных властей работает международная коалиция во главе с Вашингтоном. Лавров отметил, что Москва не исключает оказание помощи Багдаду в борьбе с боевиками ИГИЛ.

Россия вполне может оказать такие услуги, в том числе касательно обмена разведывательными данными или в иных формах, подчеркнул министр.