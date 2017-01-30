Поиски исчезнувшего в тундре на Ямале малыша остановили из-за снежного бурана

Ханты-Мансийск, 30 января. Поиски пропавшего в тундре на Ямале четырехлетнего ребенка приостановлены из-за погодных условий. В поселке находятся шесть спасателей, к ним на помощь выдвинулись еще четыре сотрудника МЧС, но по пути произошла поломка техники.

Как стало известно ФАН, мальчик из семьи оленеводов жил в чуме. В тот момент, когда ребенок исчез, его мать рубила дрова, потом пошла за водой. В этот момент, по ее словам, подул сильный ветер, поднялась снежная пелена. Вернувшись домой, она обнаружила, что единственный сын исчез. Прочесав окрестности чума в районе километра, ребенка найти не смогли, уточнил собеседник Федерального агентства новостей. После этого по спутниковой связи срочно связались с главой поселка. В настоящее время он находится в 120 километрах от поселения, чиновник вызвал полицию. В настоящее время в поселке находятся шесть сотрудников МЧС. К ним на помощь направили еще четверых спасателей, но они не смогли прибыть на место происшествия: по пути у них сломалась техника.

Как сообщало ранее Ura.ru, ребенок исчез еще 27 января, однако к спасателям его семья обратилась почему-то только через восемь часов после пропажи. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

