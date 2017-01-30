Хорошая и человеческая: Лавров оценил телефонную беседу Путина и Трампа

Москва, 30 января. Телефонная беседа президента Российской Федерации Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа была хорошей и в политическом, и в человеческом смысле. Об этом в понедельник заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в ходе беседы был определен целый ряд сфер, где интересы Москвы и Вашингтона совпадают.

По оценке Лаврова, телефонный разговор лидеров двух стран проявил их желание общаться без наставлений и нравоучений, следуя интересам двух стран. Также российский дипломат отметил, что сроки встречи Трампа и Путина только предстоит согласовать.