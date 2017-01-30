Привет нацистам: взрыв в Славянске как последнее предупреждение Киеву

В городе Славянске Донецкой области Украины (официально контролируется Киевом) прогремел взрыв во время проукраинского факельного шествия. Об этом сообщает региональное управление полиции. Это своего рода предупреждение местных партизан для киевских националистов, считает независимый политический аналитик Александр Асафов.

Как отмечают украинские стражи правопорядка, в ста метрах от проходившей колонны участников митинга сработал взрывпакет, который только имитировал разрыв настоящего боевого снаряда. К месту происшествия сразу же была отправлена следственно-оперативная группа, которая пытается найти подрывника и разобраться в истинных причинах произошедшего.

Участники шествия реагировали в социальных сетях с места происшествия и писали, что это была провокация «против свободы и независимости Украины».

«Провокация состоялась, когда колонна двигалась по улице Шевченко от Соборной площади к памятнику Тарасу Шевченко. Проходя мимо городской клинической больницы, люди услышали мощный взрыв и увидели вспышку во дворе больницы в 15 метрах от колонны. Никто не пострадал», — написал очевидец на своей странице в соцсети Facebook.

«Как бы ни хотелось украинской власти показать идеологическую монолитность украинской нации, как они ее называют, в СМИ периодически попадают проявления партизанской активности. Причем это происходит не только на территории юго-востока страны, но также в Одессе, где совсем недавно избили члена «Правого сектора» (деятельность экстремистской организации запрещена на территории России — прим. ФАН), в Николаеве, где неизвестные расклеивали листовки и определенной символикой маркировали дома участников АТО. И вот случай в Славянске во время нацистского марша, иначе его не назовешь. В целом, недовольство обычного народа и партизанское движение, даже несмотря на то, что оно находится под гигантским гнетом — людей кидают в тюрьмы, пытают, похищают, но все равно оно есть. И подобные акции — это проявление его существования. Партизаны передают привет нацистам, если так можно выразиться», — поясняет эксперт.

По данным украинских силовиков, сработал взрывпакет, хлопок которого был похож на взрыв реального боевого снаряда, однако никаких поражающих элементов в нем не было, поэтому никто из участников митинга не пострадал. На месте взрыва обнаружена небольшая воронка, повреждения также получили окна ближайшего здания. В настоящее время оперативники полиции занимаются опросом местных жителей, которые могли бы видеть человека, заложившего взрывпакет. Официального заявления Киева по поводу произошедшего пока не было, однако уже сейчас предпринимаются попытки обвинить российские спецслужбы.

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«Почему я употребляю слово партизаны? Потому что люди, устроившие этот взрыв, не являются террористами, они вчерашние мирные жители, которые не согласны с тем, что происходит в стране. И я предполагаю, что организаторы этого нацистского митинга прекрасно себе отдавали отчет в том, что в случае срабатывания реального взрывного устройства, кустарного, безоболочечного или же начиненного поражающими элементами, как это традиционно для террористов — пострадает большое количество мирных жителей, среди которых их соседи, одноклассники. Мирные жители же не виноваты в нацистском характере современной украинской власти. Поэтому это именно предупреждение», — заключил Александр Асафов.

Напомним, факельное шествие посвящено годовщине боя под Крутами в январе 1918 года. Тогда четырехтысячный советский отряд под руководством Михаила Муравьева разбил отряд из киевских студентов и бойцов казачества, который насчитывал порядка 400 человек. Боестолкновение длилось пять часов. По разным сведениям, тогда погибли или были расстреляны около 40 студентов. Погибшие в бою возле Крут, защищали Украинскую народную республику, образованную в ходе революции 1917 года и провозгласившую в январе 1918 года независимость. На Украине это событие стали воспринимать как очередной символ борьбы за независимость страны. Ранее факельное шествие, приуроченное к 99-й годовщине боя под Крутами, прошло в столице Украины — Киеве.