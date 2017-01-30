Формат переговоров по Сирии открыт для всех оппозиционеров — Лавров

Москва, 30 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за приглашение всех оппозиционных группировок на переговоры по Сирии.

«Как только очередной раунд будет созываться, будет объявлен, надо всех известных оппозиционеров, все их группировки пригласить — кто приедет, тот пускай и приезжает», — цитирует министра RT на русском.

Напомним, на переговорах по Сирии в Астане российская сторона представила проект конституции САР. В российском Генштабе отметили, что данный проект носит сбалансированный характер и учитывает как интересы властей, так и интересы оппозиции.

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