Сирия сегодня, 30 января. Сирийские правительственные войска освободили 25 населенных пунктов близ города Аль-Баб, в Хосме под Пальмирой идут ожесточенные схватки между САА и ИГИЛ, жителям Алеппо отправили гуманитарную помощь из Казахстана. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Операция «Аль-Баб»

Боевики «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) были крайне удивлены, когда в середине января сирийские правительственные войска начали массированное наступление на юг города Аль-Баб, расположенного в Алеппо, несмотря на слухи о возможных атаках стороны Сирийской арабской армии (САА) других земель в восточном Алеппо.

Примерно за две недели военные САА освободили большую часть захваченных ИГИЛ земель, загнав террористов между двух огней — армией Башара Асада и Вооруженными силами Турции. Террористы были отброшены турками на северо-восток, и сирийские войска решили освободить этот большой город и покончить с присутствием террористических групп в регионе. По данным военного источника в провинции Алеппо, сирийская армия освободила не менее 25 деревень с самого начала наступления на Аль-Баб, что делает эту военную операцию одной из самых успешных в начавшемся году.

Схватка под Пальмирой

Сирийские войска наступают на позиции боевиков, атакуя с воздуха пустыню Пальмиры и воюя с террористами в восточном Хомсе. Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что правительственные войска обстреляли территорию нефтяного месторождения Арк и руины дворца Каср Аль-Хейр Аш-Шарки на востоке провинции Хомс.

Источник утверждает, что атаки с воздуха сопровождались столкновениями с боевиками ИГ на земле — близ станции №4 в районе аэропорта «Ат-Тифор» под Пальмирой и населенного пункта Джейб аль-Джаррах. Сообщается, что сирийские войска атакуют боевиков из пулеметов. На данный момент нет какой-либо информации о раненых или убитых.

Помощь для Алеппо

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков призвал международные организации и другие страны оказать помощь жителям сирийского города Алеппо. По его словам, из порта Тартус сегодня в Алеппо отправляется гуманитарный груз из Казахстана, ранее помощь отправляли Армения, Белоруссия и Сербия. Однако, как отметил Конашенков, от других стран и международных организаций, чьи представители неоднократно рассуждали о положении сирийцев и гуманитарной катастрофе из уютных офисов, помощь до сих пор так и не поступила. Официальный представитель Минобороны РФ также добавил, что более 12 тысяч мирных жителей уже вернулись в свои дома в восточных районах Алеппо. Всем этим людям была оказана необходимая помощь.

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии в населенные пункты провинций Дамаск, Алеппо, Латакия и Хама за последние несколько суток были доставлены более 50 тонн продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости — более 60 тысяч сирийцев получили помощь.