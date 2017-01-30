Польша усмотрела руку России в кибератаке на МИД страны

Варшава, 30 января. Польская газета Rzeczpospolitа обвинила хакеров из России в попытке атаковать систему МИД страны.

Издание, ссылаясь на представителей МИД, утверждает, что атака якобы имела место в декабре прошлого года. Ряд сотрудников ведомства получили электронные письма, якобы содержащие информацию по заявлению генсека НАТО по итогам заседания Совета Россия-НАТО. При открытии письма на компьютер устанавливалась вирусная программа, позволяющая украсть данные. При этом атака производилась якобы с использованием сервера МИД одной из латиноамериканских стран. Представитель компании, занимающейся обеспечением информационной безопасности польских госучреждений отметил, что хакеры использовали ошибку в Adobe Flash Player.

Издание заявляет, что атаку якобы осуществила группа APT28, связанная с Россией.