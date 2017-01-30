Новейший корвет «Совершенный» вышел на испытания в море

Владивосток, 30 января. Новейший корвет «Совершенный», построенный для Тихоокеанского флота, вышел на заводские ходовые испытания в море.

На морском полигоне экипаж корабля и представители Амурского судостроительного завода проверят работоспособность всех систем и механизмов корвета. В море будут проведены вибрационные, скоростные и маневренные испытания. Также инспекции подвергнутся силовая установка, рулевое устройство, средства навигации и связи, якорное устройство.

Корветы проекта 20380 предназначены для выполнения боевых задач в ближней морской зоне. При строительстве корветов применяется технология «стелс». «Совершенный» стал четвертым кораблем в серии.