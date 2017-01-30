Вызванную к ребенку скорую заблокировали автохамы в Подмосковье

Пушкино (Московская область), 30 января. В подмосковном городе Пушкино автохамы на «девятке» заблокировали проезд скорой детской помощи. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Очередной случай блокирования машины скорой помощи произошел ночью в Подмосковье. Бригада врачей прибыла на вызов к несовершеннолетнему. Пока ребенку оказывали помощь, два молодых человека подъехали на «девятке» и потребовали от водителя скорой, на которой были включены спецсигналы, уступить им дорогу.

Водитель скорой согласился перестроиться, но для этого водитель «девятки» должен был сдать назад, что он сделать отказался. Молодые люди грубили и настаивали на том, чтобы скорая их пропустила, хотя сделать это было невозможно. После устной перепалки автохамы демонстративно открыли капот авто и включили аварийку. Сотрудники ГИБДД, приехавшие на вызов, вручную откатили «девятку» и выпустили скорую.