Сирия новости 30 января 12.30: ИГ наступает на Дамаск, под Раккой обнаружен лагерь террористов

Сирия, 30 января. Террористы ИГ* ведут наступление на позиции сирийской армии к востоку от Дамаска, бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF)**** обнаружили замаскированный лагерь террористов в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Провинция Дамаск

В восточной части гор Аль-Каламон к востоку от Дамаска правительственные войска продолжают сдерживать наступление ИГ. Боевые вертолеты ВВС Сирии сбросили несколько бочковых бомб на позиции террористов в окрестностях военного аэродрома Ас-Син в районе населенного пункта Ад-Думейр.

Одновременно с этим в районе продолжаются ожесточенные бои, террористы ИГ в ходе наступления сумели установить контроль над несколькими населенными пунктами. Поступают сообщения о потерях с обеих сторон.

В районе лагеря палестинских беженцев Ярмук, южного пригорода Дамаска, ситуация остается напряженной. Местные активисты сообщили, что силы сирийской армии обстреляли позиции вооруженных формирований.

В долине Вади Барада на северо-востоке сирийской столицы вторая партия, состоящая из 20 автобусов с боевиками, отказавшимися сложить оружие, и их семьями, минует в настоящий момент пропускные пункты сирийской армии. Автобусы направляются в провинцию Идлиб, согласно заключенной между правительством и вооруженными формированиями договоренности. Об этом сообщил базирующийся в Великобритании «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека».

Напомним, что первая группа, состоящая из 13 автобусов, уже направляется в Идлиб.

Провинция Тартус

В порт Тартуса прибыла партия гуманитарной помощи из Казахстана для нуждающихся жителей Сирии.

Напомним, что Тартус является наиболее стабильной с точки зрения безопасности провинцией Сирии. Одной из основных причин этого является расположение в Тартусе российской военно-морской базы.

Провинция Алеппо

В южной и юго-западной части провинции Алеппо сирийская армия продолжает успешное наступление на позиции ИГ. Правительственные войска сумели отбить у боевиков еще два населенных пункта. Артиллерия сирийской армии наносит удары по позициям террористов. Об этом сообщают местные активисты.

В восточной части провинции пошел 12-й день операции, которую сирийская армия проводит с целью освободить крупнейший оплот террористов в этой части страны город Аль-Баб. В ходе наступления правительственные войска сумели установить контроль над 22 населенными пунктами, приблизившись к Аль-Бабу на семь километров с южного и юго-западного направления.

Одновременно с этим к северу и северо-востоку от Аль-Баба продолжают свое наступление турецкая армия и поддерживаемые ею отряды «Свободной сирийской армии» (ССА)**. Силами, участвующими в операции «Щит Евфрата» был установлен контроль над двумя высотами в окрестностях города. Поступает информация о потерях с обеих сторон. Об этом сообщают в соцсетях сирийские активисты.

Турецкое командование заявило о нейтрализации 20 террористов и уничтожении 23 объектов ИГ в районе города Аль-Баб за последние 24 часа.

Между тем «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» утверждает, что в результате обстрела города Аль-Баб со стороны турецких войск погибли два ребенка. Напомним, что базирующаяся в Великобритании организация периодически обвиняет Анкару в гибели мирных граждан в ходе операции по освобождению северных районов Сирии от террористических организаций. Турецкое командование, в свою очередь, настаивает, что безопасность гражданского населения является одним из приоритетов операции.

В западной части провинции тем временем продолжается распря между исламистскими группировками. Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам»*** захватили находившееся под контролем «Ахрар аш-Шам» здание суда, а также контрольно-пропускные пункты в городе Дарат Изза. Находившиеся в населенном пункте исламисты «Ахрар Аш-Шам» были взяты в плен, их автомобили – захвачены.

Провинция Хомс

Правительственные войска продолжают операцию по освобождению Пальмиры от ИГ в восточной части провинции Хомс. Затяжные бои продолжаются в окрестностях военного аэродрома Ат-Тифор (Т-4) и заброшенной военной базы. Артиллерия и ВВС правительственных войск наносят удары по позициям боевиков.

Источники в соцсетях сообщают, что террористы ИГ остановили наступление правительственных войск к северо-востоку от аэродрома, однако официального подтверждения данной информации пока что не поступало.

Необходимо отметить, что сирийская армия стремится укрепить свои позиции в районе, прежде чем продолжить наступление. Правительственные войска укрепляют фланги и налаживают пути снабжения, чтобы не повторять ошибок предыдущих операций.

Провинция Дейр эз-Зор

Глава управления по делам заката (религиозного налога) ИГ Аль Джаббара Абу Хусейн был уничтожен со своей женой и двумя детьми в результате авиаудара в районе населенного пункта Аль-Харита к западу от Дейр эз-Зора. Об этом сообщают источники в СМИ без уточнения, принадлежал ли нанесший удар самолет ВВС Сирии или ВКС РФ.

К востоку от города военная авиация нанесла удары по позициям террористов в районе селения Хатла.

Напомним, что группировка ИГ проводит в Дейр эз-Зоре крупнейшее за последний год наступление. Правительственные войска при поддержке ВВС Сирии и ВКС РФ сдерживают боевиков, пытаясь в то же время деблокировать третий год находящийся в осаде гарнизон военного аэродрома в окрестностях города.

Провинция Даръа

Обстановка в окрестностях города Даръа остается напряженной. Ожесточенные бои идут между сирийской армией и боевиками ССА к западу от города. Правительственные войска пытаются вернуть себе контроль над столицей провинции. Об этом сообщают местные активисты.

К северо-западу от города Даръа ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков в районе населенного пункта Тафас.

Правительственные войска между тем обстреляли скопления боевиков в окрестностях населенного пункта Даиль.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб снова неспокойно по причине вооруженной конфронтации между исламистскими группировками. Местные активисты сообщают, что десятки боевиков группировки «Тахрир аш-Шам» готовятся к наступлению на населенный пункт Бабиска в северной части провинции, главный оплот вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» в регионе. Об этом сообщают местные активисты.

Напомним, что группировка «Тахрир аш-Шам» была создана вследствие присоединения к «Джебхат Фатх аш-Шам» нескольких более мелких вооруженных формирований после начала открытой вооруженной борьбы между исламистами.

В целом в провинции продолжается напряженное затишье. Локальные столкновения между боевиками были зафиксированы в нескольких районах к северу и югу от Идлиба. «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» сообщает о жертвах среди мирных жителей.

Провинция Ракка

В окрестностях населенного пункта Западный Джаабар в западной части провинции Ракка отряды «Демократических сил Сирии» (SDF), проводящие при поддержке ВВС коалиции операцию «Гнев Евфрата», обнаружили оставленный тренировочный лагерь ИГ.

Как сообщают курдские источники, находящийся в лесистой местности лагерь был замаскирован, чтобы не быть замеченным с земли и с воздуха.

Лагерь состоял из 30 разбитых на расстоянии метра друг от друга палаток цвета хаки, внутри бойцами SDF была обнаружена пропагандистская литература ИГ, призывающая боевиков к джихаду, боеприпасы, а также документы наемников, проходивших подготовку в лагере.

Согласно источниками, найденные бумаги также указывают на то, что боевиков тренировали выходцы из Турции, однако эта информация требует подтверждения в свете осложненных отношений между курдами и Анкарой.

Напомним, что Западный Джаабар был освобожден курдскими бойцами 28 декабря прошлого года.

اعثر مقاتلو ومقاتلات غرفة عمليات غضب الفرات، على معسكر لتدريب مرتزقة داعش في الريف الغربي من الرقةويقع المعسكر الذي عثر عليه مقاتلو ومقاتلات pic.twitter.com/OzbsYhhG4Z — Idris Al Oso (@idris_oso) January 30, 2017

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли удары по позициям вооруженных формирований в районе населенного пункта Аз-Закат в северной части провинции Хама. Об этом сообщает информационный портал Akhbar Al Aan.

Одновременно с этим правительственные войска нанесли несколько ударов из «Градов» по скоплениям боевиков в окрестностях населенных пунктов Салхаб и Хасрая на севере и западе провинции. Об этом заявили местные активисты.

Провинция Аль-Хасака

В провинции Аль-Хасака отряды SDF, ведущие борьбу с ИГ, получили очередную партию военной помощи от поддерживающих их США. Курдским бойцам были переданы несколько бронемашин MRAP, а также новейшее оружие. Об этом сообщают местные источники.

Провинция Аль-Кунейтра

Ситуация в провинции Аль-Кунейтра остается относительно стабильной. Правительственные войска обстреляли позиции вооруженных формирований в районе высоты Телль Аль-Хамрия в северной части провинции. Об этом сообщили в соцсетях местные активисты.

Ирак

В районе населенного пункта Давасса к западу от Мосула неизвестными был в воскресение ликвидирован палач ИГ, известный под именем Абу Сайяф. Об этом сообщил информационный портал Aranews со ссылкой на местные источники.

Нападавшие открыли огонь по автомобилю боевика, который собственноручно обезглавил перед камерами нескольких сотен пленных военнослужащих и мирных жителей, обвиненных в предательстве.

На севере Багдада силы безопасности сумели предотвратить очередной удар ИГ. Были уничтожены три смертника, намеревавшиеся совершить террористический акт в оживленном районе города. Об этом сообщили в МВД Ирака.