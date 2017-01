Пятно на истории США: звездные актеры отреагировали на указ Трампа о беженцах

Церемония врученияпремии Гильдии киноактеров США не прошла без резонансных заявлений. Так, номинант на лучшую мужскую роль второго плана Дев Патель назвал запрет Дональда Трампа на въезд в США гражданам ряда преимущественно мусульманских стран «ужасным и порождающим раскол». Перевод материала The Telegraph news под названием Trump ban utterly devastating Dev Patel tells SAG awards as Hollywood speaks out against controversial executive order представляет Федеральное агентство новостей.

Звезда ленты «Миллионер из трущоб» признался, что запрет президента США его просто ужаснул. В прямом эфире на красной ковровой дорожке он заявил: «Я только что прилетел из Индии сутки назад. Первое, что пришло мне в голову, — мысль о детях, которые приезжают на эти берега с надеждой в своих сердцах».

Патель был номинирован на лучшую мужскую роль второго плана за свою игру в киноленте «Лев». Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю Сару Бриерли, маленького мальчика из Индии, который потерялся в детстве, был отдан в приют и усыновлен семьей из Австралии.

Британский актер Риз Ахмед, в свою очередь, призвал людей «донести до других свой голос» и признался, что знаком с пострадавшими от запрета на въезд в США, направленного на граждан Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. В прямом эфире актер заявил: «Сейчас не время для эскапизма. Если люди заботятся о будущем страны и мира, пришло время донести до других свой голос».

Ахмеду недавно исполнилось 34 года, свою актерскую деятельность он начал около 10 лет назад. Также он занимается музыкой и уже выпустил три альбома. Однако этим актер не ограничился и на церемонии заявил о расширении своей общественной деятельности, организовав кампанию для помощи молодым сирийским беженцам. Дело в том, что эта проблема имеет для актера и личный характер — его родители переехали в Великобританию из Пакистана.

Певец Джон Ледженд также подверг критике запрет президента Трампа на въезд в США беженцев. Он сказал так: «Все, что делает наше правительство, делается от нашего имени. Я считаю, что наша страна должна быть открытой и всеобъемлющей, особенно для беженцев, спасающихся от районов, раздираемых войной. Они бегут от терроризма, они бегут от войны и геноцида».

Джулия Луис-Дрейфус получила награду актерской гильдии за лучшую женскую роль в комедийном сериале «Вице-президент». В своей речи после награждения она пошутила на тему политики, заявив, что, если русские и вмешались в голосование и привели ее к победе, то она все равно является законной обладательницей статуэтки.

Потом тон ее выступления изменился: актриса затронула более серьезные, личные темы. Она рассказала, что ее отец сбежал из оккупированной фашистами Франции, а затем назвала иммиграционные ограничения, наложенные Трампом, «пятном на американской истории».

К критике президентского указа присоединился и звезда сериала «Теория большого взрыва» Саймон Хелберг. На красной ковровой дорожке он позировал перед фотографами, держа в руках табличку со словами «Добро пожаловать, беженцы». Рядом с актером стояла его жена Джоселин Таун, на груди которой красовалась надпись: «Впустите их».

Церемония в Лос-Анджелесе в концертном зале Shrine Auditorium началась со слов ведущего, актера Эштона Катчера, который приветствовал «всех людей в аэропортах, которым есть место в Америке».

Указ президента уже имеет серьезные последствия в Голливуде. Ранее знаменитый иранский режиссер Асгар Фархади, номинированной на Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке» ленты «Коммивояжер» заявил, что запрет на въезд неприемлем и что он не будет присутствовать на церемонии вручения награды, даже если поездка в США ему будет разрешена.