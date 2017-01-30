Игра с огнем: Клинцевич жестко отреагировал на исследование разведки США

Вооруженные силы Соединенных Штатов и американские спецслужбы работают над оценкой способности руководства КНР и Российской Федерации пережить ядерный удар, сохранив дееспособность. Об этом пишет издание Bloomberg. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Францем Клинцевичем о мотивах заказчиков исследования, его последствиях и роли нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в этой ситуации.

Исследование, которое было заказано Конгрессом США еще при президенте Бараке Обаме, должно показать способности российского или китайского руководства выжить, контролировать и управлять государственными процессами в случае нанесения по стране ядерного удара. Более того, доклад американских спецслужб, кроме всего прочего, должен включать местоположение, а также описание подземных и надземных объектов, которые могут иметь военное и политическое значение для руководства Российской Федерации и Китая. Также — месторасположение объектов, откуда первые лица этих государств смогут осуществлять свои функции в период ядерного кризиса и боевых действий.

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Кроме того, стратегическому командованию было поручено представить «детальное описание» того, как меры по функционированию и обеспечению безопасности КНР и Российской Федерации укладываются в расчеты американского планирования на случай ядерной войны. Напомним, Дональд Трамп на посту президента Соединенных Штатов подписал меморандум о необходимости немедленного проведения подробного анализа ядерного потенциала США на предмет его соответствия современным угрозам.

— Франц Адамович, подобные исследования вызывают лишь недоумение. Неужели американцы действительно готовы нанести по нам ядерный удар? Что движет этими людьми?

— Я квалифицирую исследование американских спецслужб как самую настоящую провокацию. Если разведывательные службы реально приступили к реализации подобных исследований, то с учетом концепции (молниеносный глобальный удар), которую они презентовали, развили и начали продвигать, создавая инфраструктуру, размещая военную технику и личный состав в странах Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) и бывших членов Варшавского договора, это о многом говорит. Они обустраиваются, в том числе, на базах Советского Союза. Туда поставлены пусковые установки, которые якобы говорят о создании третьих-четвертых позиционных районов ПРО (противоракетная оборона, — Прим. ФАН) в рамках имеющегося вооружения. Их ракеты там, пусть даже на гиперзвуке, пока не способны на стартовом участке перехватить наши баллистические снаряды. Поэтому, учитывая все это, мы расцениваем это исследование как подготовку нанесения по нам ядерного удара.

— Но подобные планы американцы готовят уже не первый раз. Чем этот отличается от прошлых?

— Раньше они говорили об атаке в рамках концепции «молниеносного удара» обычным снаряжением, без ядерного боеприпаса. Последние «заказы» вызывают очень серьезное и реальное опасение и беспокойство. Отмечу, что Соединенные Штаты уже десятки раз определяли и место, и сроки нанесения по нам ядерных ударов. Эти планы срывались в силу наших действий и предупреждений. Но то, что происходит сегодня, — крайне опасные игры.

— Кто в этом замешан? Лишь политические партии Соединенных Штатов?

— Либо они, либо оборонно-промышленное и элитное сообщество США. Вполне возможно, что это не остановленный механизм той политики, которую вел Барак Обама. Допускаю, что такой доклад направлен на то, чтобы подставить Дональда Трампа и его администрацию, потому что он ведет себя очень сдержанно, разумно и прогнозируемо. Трамп не отступает от своих предвыборных обещаний и выстраивает, прежде всего, конструктивный диалог, направленный на усиление Соединенных Штатов и людей, живущих в этой стране, не пытаясь за счет американцев строить доминирующую сущность США, хотя он и продолжает разговор о «великой Америке». И это разумно.

Я думаю, что все, о чем мы сегодня говорим, пока что является провокацией. И реагировать на нее нужно соответствующими образом. Но это провокация с далеко идущими планами и большими последствиями. И, конечно, хотелось бы, чтобы серьезные люди, имеющие власть в Соединенных Штатах, дали объективную оценку всем этим действиям.