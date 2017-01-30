ВКС РФ в небе над Ираком: депутат Шерин о помощи Багдаду в борьбе против ИГИЛ

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил помощи Ираку в борьбе против ИГИЛ, но для этого Багдад должен проявить инициативу. Что это будет за помощь и насколько реальны активные действия ВКС РФ в воздушном пространстве Ирака? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

По словам Лаврова, Россия в состоянии оказать Ираку дополнительное содействие — как минимум, «по линии обмена разведданными или в других формах». Осложняющим фактором является работающая в том же регионе авиация коалиции под руководством США. И тут уже нужно оглядываться на ту политику и тактику, что изберет в ближневосточном конфликте Дональд Трамп.

«Со стратегической точки зрения, такое направление сотрудничества было бы России интересно. Нам надо расширять рынок продажи своего вооружения, укреплять боеспособность нашей армии, в том числе и методом постоянных боевых тренировок. Мы открыты к сотрудничеству с теми, кто готов за это платить. Если, допустим, государство обращается к нам с просьбой направить специалистов, которые бы консультировали их вооруженные силы в применении нашего новейшего вооружения и техники, которую они у нас же и купят, почему нет? Тем более если эти государства оплатят все расходы, связанные с пребыванием там наших экспертов», — комментирует первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его словам, в мире действует система сообщающихся сосудов. Если где-то российские силы убывают, то они могут прибыть в другие государства, если лидеры двух стран договорятся.

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«Понятно, что в вопросе помощи Ираку важна будет и позиция Трампа, но президент США показывает себя вменяемым человеком. Нет ничего странного в том, что человек предлагает защищать свою нацию. Если он предложил построить стену между Мексикой и США, то он просто выполняет ранее данные избирателям обязательства. Если он говорил о том, что собирается наладить отношения с Россией, то он это сделает, потому что не разделяет сказанное до выборов и свои действия после. Так что следует ожидать шаги США навстречу РФ в борьбе с ИГ (арабское название — ДАИШ, организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН). Хаос на территории Ближнего Востока не на руку России. Это США может быть все равно — они за океаном находятся. Нам же нужен легальный рынок продажи нефти. Цена на топливо падает, когда на рынок попадает контрабандная нефть, а она обычно появляется на таких вот неуправляемых территориях. Если территории нефтеносных государств на 70% будут контролироваться боевиками, как можно тогда договариваться о добыче и транспортировке нефти?» — недоумевает эксперт ФАН.

Пока же участие России в военно-воздушной операции на территории Ирака не предусматривается. Об этом с известной долей уверенности говорят все наши высокопоставленные лица. Но депутат Шерин предлагает не зарекаться.

«Еще два года назад участие России вообще в каких-либо воздушных операциях было равно нулю. Посмотрите, что, не считаясь с Москвой, делали с нашими союзниками: хотели — объявляли бесполетные зоны, хотели — отменяли. После участия ВКС РФ в операции в Сирии вероятность действий России в любой другой стране в регионе исключать нельзя. Если есть договоренности, понимание двух держав, почему бы нам не договориться и не доработать этот вопрос? К нам обращаться выгодно: мы все обязательства сдерживаем и по истечении какого-то времени территорию покидаем. А позови сейчас армию Великобритании или Франции — не выкурить ее потом. У нас менталитет более открытый и честный, не прагматичный», — добавляет Шерин.

Как ранее сообщала Lenta.ru, не все решения Трампа последнего времени оказались поняты на Ближнем Востоке. Так, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт призвал президента США пересмотреть свою позицию по вопросу ограничений на въезд мусульман в США. Он назвал такое решение ударом по единству семей и по связям между народами США и арабских стран.