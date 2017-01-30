Самолет Москва — Пермь сел в Казани из-за приступа у иностранца

Москва, 30 января. 29 января самолет авиакомпании «Победа» Москва — Пермь совершил экстренную посадку в аэропорту Казани из-за 21-летнего гражданина Ирака, сообщает источник Федерального агентства новостей. Молодой человек во время полета потерял сознание.

Как выяснилось позднее, у Сабеса Жизани К. резко упало содержание сахара в крови до 5,3. При приземлении врачи напоили его сладким чаем. Молодой человек пришел в сознание, но объяснить, что у него за заболевание, не смог, так как не владеет русским языком. Для дальнейшего обследования и установления точного диагноза молодого иракца отправили в республиканскую клиническую больницу.