Киев, 30 января. Бывший замначальника Генштаба ВС Украины, генерал-лейтенант Юрий Думанский предложил властям страны на время смириться с признанием Севастополя российским ради возвращения Крыма.

«Мы можем, например, Севастополь, тот основной город, где содержится Черноморский флот РФ, на какой-то переходный период оставить», — объяснил он в интервью изданию «Апостроф», размышляя о способах вернуть Крымский полуостров в состав Украины.

Добавим, ранее на украинское телевидение дозвонился житель Харькова, поинтересовавшийся у ведущих, почему они называют Россию агрессором. По его словам, российские власти заботятся о жителях Крыма гораздо больше, чем это делало руководство Украины.

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