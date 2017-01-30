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Украина
Украинский генерал предлагает «сдать» Севастополь ради возвращения Крыма

Украинский генерал предлагает «сдать» Севастополь ради возвращения Крыма

13:31  30 Января 2017
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Украинский генерал предложил пожертвовать Севастополем ради возвращения Крыма

Киев, 30 января. Бывший замначальника Генштаба ВС Украины, генерал-лейтенант Юрий Думанский предложил властям страны на время смириться с признанием Севастополя российским ради возвращения Крыма.

«Мы можем, например, Севастополь, тот основной город, где содержится Черноморский флот РФ, на какой-то переходный период оставить»,  — объяснил он в интервью изданию «Апостроф», размышляя о способах вернуть Крымский полуостров в состав Украины.

Добавим, ранее на украинское телевидение дозвонился житель Харькова, поинтересовавшийся у ведущих, почему они называют Россию агрессором. По его словам, российские власти заботятся о жителях Крыма гораздо больше, чем это делало руководство Украины.

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Ксения Тасманова
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