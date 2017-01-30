Штрафы для зацеперов в России могут вырасти в 50 раз

Москва, 30 января. Мосгордума планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект, в соответствии с которым штраф за зацепинг будет повышен со 100 рублей до 5 тыс. рублей; при этом будет применяться дифференцированная система наложения штрафа: в Москве и Петербурге нарушителям придется заплатить больше.

Мосгордума предлагает внести соответствующие изменения в КоАП. Первое рассмотрение законопроекта состоится 30 января.

В частности, предусматривается введение штрафа в размере от 1 до 5 тыс. рублей для экстремалов, предпочитающих передвигаться на общественном транспорте с внешней стороны. При этом в городах федерального значения Москве и Петербурге размер штрафа будет выше — от 3 до 5 тыс. рублей, сообщает газета «Известия».

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников напомнил, что в настоящее время штраф за зацепинг составляет всего 100 рублей, что несоизмеримо со степенью опасности данного правонарушения. По статистике, каждый третий из травмировавшихся на железной дороге получил травмы в результате зацепинга. Кроме того, только в 2015 году в Центральной России погибли 16 зацеперов, в 2016-м — девять.