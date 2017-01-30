Луганск противостоит эпидемии: медики отчитались об угрозе вспышки гриппа

Луганск, 30 января. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Луганске ниже эпидемического порога на 30%. В целом по ЛНР этот показатель ниже эпидпорога почти на 72%. Об этом сообщили в Минздраве республики со ссылкой на главврача Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции Спартака Гаврика.

«Заболеваемость в городе ОРВИ и гриппом во всех возрастных группах на 30% ниже порога эпидемии. Наши специалисты продолжают проводить профилактические мероприятия в местах массового скопления людей», – сообщили в ЛНР.

В целом по республике уровень заболеваемости на 71,6% ниже эпидемиологического порога.

«На четвертой неделе (19–26 января) уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом на 71,6% ниже эпидемиологического порога», — заявили в Минздраве ЛНР.