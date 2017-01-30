Британско-норвежско-немецкий эскорт продолжает вести «Адмирала Кузнецова»

Осло, 30 января. Авианосная ударная группа Северного флота, которая следует на базу в город Североморск Мурманской области из похода в Средиземноморье, сейчас идет вдоль берегов Норвегии под пристальным наблюдением кораблей Североатлантического альянса. Об этом говорится в данных международной Автоматической идентификационной системы.

Согласно имеющейся информации, авианосную группу Российской Федерации, в которую также входит авианосец «Адмирал Кузнецов», следующую северным курсом, вплотную «ведут» три военных корабля государств-членов блока, среди них также британский фрегат «Сент-Олбанс» (St Albans), норвежский — «Руаль Амундсен» (Roald Amundsen) и еще один дополнительный немецкий корабль, сообщает «Интерфакс».

Ожидается, что российские корабли придут на указанную базу где-то в течение 10 дней, примерно 9 февраля.