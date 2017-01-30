Заместитель Шойгу сообщил, что Минобороны ведет строительство двух тысяч объектов
Москва, 30 января. Заместитель главы военного ведомства России Сергея Шойгу Тимур Иванов заявил, что сейчас объемы строительства объектов Минобороны сравнимы по массовости с послевоенным периодом.
Сейчас по всей стране идет масштабная модернизация все военной инфраструктуры, только в прошедшем году было возведено более двух с половиной тысяч зданий и строений площадью почти в три миллиона квадратных метров. Сейчас идут работы по строительству и наладке новых радиолокационных станций, аэродромов, медицинских учреждений, жилого фонда, школ и детских садов, учреждений образования, военных городков и полигонов. Особое внимание уделяется строительству в Арктической зоне России. На отдаленных островах возводятся военные базы со всей необходимой инфраструктурой. Минобороны РФ запланировало возвести в Арктике пять комфортабельных городков.