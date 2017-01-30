Заместитель Шойгу назвал Армению ключевым партнером России

Ереван, 30 января. Первый заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Руслан Цаликов на переговорах в Ереване назвал Армению ключевым партнером России в Закавказье.

Представитель военного ведомства России поздравил министра обороны Армении с 25-летней годовщиной образования Вооруженных сил республики, подчеркнув, что армия РА способна эффективно противостоять угрозам в регионе и обеспечивать обороноспособность страны. Также Руслан Цаликов отметил, что Россия рассматривает Армению как ключевого партнера и союзника в Закавказье. Одним из показателей созданных союзнических отношений является 102-я российская военная база, дислоцированная на территории Республики Армения. Министр обороны РА сообщил, что Вооруженные силы Армении примут участие в Армейских международных играх-2017.