Человечеству не выжить: чем страшны «маленькие и милые» астероиды-невидимки

Сверхмалый астероид 2017 BH30 пролетел сегодня в опасной близости от Земли, расстояние до поверхности нашей планеты составляло всего 65 тысяч километров, сообщили астрономы из обсерватории Catalina Sky Survey. Проблема в том, что мы не только не можем вовремя заметить опасные космические тела, но и сбить их, считает научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

Как отмечают специалисты Центра малых планет Международного астрономического союза, астероид приблизился к Земле на дистанцию в шесть раз ближе Луны и приблизительно равную той, на которой летают некоторые военные и гражданские спутники.

«Этот астероид сблизился с Землей в 8 утра по московскому времени, и вероятно, что астрономы-любители могли заснять его: его яркость составляла примерно 14 звездных величин. Данный объект заметно меньше, чем челябинский метеорит, и он, скорее всего, полностью бы сгорел в атмосфере, нежели бы ударил по Земле, чего, конечно же, не произошло», — сообщает известный астроном и популяризатор науки Фил Плейт.

Примечательно, что минувшей ночью астрономы Catalina Sky Survey также случайно открыли еще один небольшой астероид, который стремительно двигался в строну Земли. Как заявляют специалисты, его размеры крайне малы: диаметр не превышает 10 метров.

«Проблема в том, что, несмотря на создаваемые человечеством системы выявления опасных космических тел, мы не можем вовремя их обнаружить. Поиск мелких объектов, которые не уничтожат все человечество разом, но отбросят его в каменный век, затруднен по финансовым причинам. Слишком дорого за ними следить, поэтому после 2007 года NASA ведет наблюдение только за астероидами, диаметр которых составляет более километра», — объясняет эксперт ФАН.

Тем не менее астрономы Catalina Sky Survey подчеркивают, что обнаруженные ими космические путешественники не представляли опасности для человечества. Их рейтинг по палермской шкале опасности астероидов составляет 7,10, а это значит, что они вряд ли бы нанесли ущерб планете, даже если бы столкнулись с ее поверхностью.

«Это сейчас они маленькие и милые, но если мы не можем их обнаружить, что уж говорить о больших? Вспомните про Челябинский метеорит, его же никто не фиксировал, а как он бахнул, сколько было пострадавших? Но даже если мы сумеем вовремя найти такого убийцу, мы не сможем ничего сделать. Все говорят про ракетную защиту, когда подрыв в космосе ядерной боеголовки изменит вектор движения такого тела. Но не стоит забывать о том, что боеголовка может и не расколоть тело астероида. А если расколет, то его осколки, которые могут быть тоже большими, шрапнелью ударят по Земле. У человечества мало шансов на выживание, поэтому необходимо придумывать новые способы защиты», — заключает ученый.

Напомним, ранее Lenta.ru сообщала, что генеральный директор российского Центра планетарной защиты (ЦПЗ) Анатолий Зайцев предрек Земле столкновение с гигантским астероидом или кометой. Об этом он рассказал на конференции по вопросам воздушно-космической сферы.