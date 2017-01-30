Бандераса экстренно увезли с тренировки в британскую больницу

Лондон, 30 января. Испанский актер и режиссер Антонио Бандерас попал в больницу в Великобритании. С подозрением на сердечный приступ его экстренно госпитализировали в клинику в графстве Суррей.

По данным местного таблоида The Sun, 56-летнему Бандерасу стало плохо во время тренировки. Он почувствовал сильную боль в грудной клетке, ему тут же вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу неподалеку от его дома. Через некоторое время мужчину выписали.

Сам артист подтвердил журналистам факт своей госпитализации и заявил, что благодарен медикам. В Британии Бандерас живет с 2015 года, уточняет «Газета.ру».