«Ростов» хочет арендовать у «Зенита» Могилевца

Санкт-Петербург, 30 января. По информации Федерального агентства новостей, полузащитник «Зенита» Павел Могилевец может продолжить карьеру в «Ростове».

По словам источника, в настоящий момент речь идет об аренде, однако ростовчане не исключает и вариант с выкупом прав. Отмечается также, что будущее 24-летнего футболиста зависит от судьбы Кристиана Нобоа. Напомним, эквадорец может продолжить карьеру в «Зените», а также имеет предложения из Германии и Мексики.

В текущем сезоне Могилевец выходил на поле в матче Премьер-лиги с «Оренбургом», а также принял участие в кубковой встрече с «Тамбовом». Трансферная стоимость полузащитника оценивается примерно в 3 млн евро. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2018 года.

Прошлый сезон Могилевец провел в аренде в «Ростове», где регулярно выходил в стартовом составе и помог команде завоевать серебряные медали чемпионата страны.