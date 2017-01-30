Toyota впервые за пять лет уступила мировое лидерство по продажам автомобилей

Токио, 30 января. Корпорация Toyota впервые за пять лет лишилась статуса крупнейшего продавца автомобилей в мире, уступив концерну Volkswagen. Японская компания по итогам 2016 года реализовала 10 млн 175 тыс. транспортных средств, тогда как Volkswagen Group — 10,3 млн.

Согласно отчету Toyota, в Японии продажи автомобилей этой марки увеличились впервые за четыре года, однако в то же время снизилась реализация машин на американском, африканском и ближневосточном рынках. Как сообщает Газета.Ru, победа Volkswagen над Toyota объясняется наращиванием продаж машин немецкого автопроизводителя в Китае на фоне падения интереса к японским автомобилям в США.

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