Улюкаев останется под домашним арестом до апреля

Москва, 30 января. Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву до середины апреля.

Мосгорсуд отказался удовлетворять требования защиты и постановил оставить без изменений решение Басманного суда о домашнем аресте Улюкаева.

Защита Улюкаева просила отменить домашний арест или, по крайней мере, изменить ограничения, например, разрешить бывшему чиновнику гулять, ходить в больницу, а также разрешить няне приходить к его маленькой дочери. Следователь же отметил, что, будучи на свободе, Улюкаев может покинуть пределы России, уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей и т.д.

Напомним, Улюкаев был арестован 14 ноября 2016 года. Министра поймали на получении взятки в размере 2 млн долларов, за которую МЭР давало положительную оценку и добро «Роснефти» на выкуп у государства 50,08% акций «Башнефти».