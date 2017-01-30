ПФР подвел итоги кампании по единовременным выплатам россиянам

Москва, 30 января. Пенсионный фонд России закончил единовременную выплату пенсионерам в размере пяти тысяч рублей.

«Доставка единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей завершена всем пенсионерам, получающим пенсии по линии Пенсионного фонда. Единовременная выплата профинансирована в полном объеме на сумму 221,7 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее отмечалось, что начнутся выплаты с 13 января. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в ноябре 2016 года.

Ранее стало известно, как сообщает «URA.RU», что не самой большой длительности жизни россиян способствуют плохая погода и перепады температур.