Скандал на пьедестале: украинские биатлонисты отказались слушать гимн РФ

Варшава, 30 января. Громким скандалом окончилась торжественная церемония награждения победителей европейского первенства по биатлону в Польше, где сборная Россия заняла первое место, а представители Украины довольствовались лишь бронзовыми медалями.

Напомним, на ЧЕ-2017 в Польше россияне завоевали золото, серебро досталось сборной Норвегии, а Украине — бронза.

Во время чествования победителей турнира заиграл российский гимн, и в этот момент украинские спортсмены ушли с пьедестала. Через несколько секунд это же сделали российские спортсмены — Светлана Слепцова, Ирина Старых, Алексей Волков и Александр Логинов, которые накануне победили в смешанной эстафете.

Стоит отметить, что организаторы церемонии со стороны Польши следом выключили гимн России.

Напомним, чемпионат Европы прошел в польском городе Душники-Здруй, где российские биатлонисты взяли 13 медалей из 20 возможных.