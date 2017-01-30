ДНР: ВСУ обстреливают окрестности Ясиноватой из крупнокалиберной артиллерии

Донецк, 30 января. Украинские силовики обстреливают окрестности Ясиноватой в Донбассе с применением крупнокалиберной артиллерии. Об этом сообщил представитель ДНР.

«Противник ведет обстрел района ясиноватской промзоны, работают САУ и минометы», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала НСН, украинская армия обстреливала территорию ДНР всю ночь. Огонь не прекращался на протяжении 10 часов.

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