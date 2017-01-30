Опубликовано видео взрыва во время факельного шествия нацистов в Славянске

Славянск, 30 января. Взрыв прогремел в Славянске Донецкой области во время факельного шествия, устроенного националистами в честь боя киевских студентов с советским отрядом под Крутами в 1918 году. Опубликовано видео взрыва.

Уточняется, что взрыв произошел близ городской клинической больницы, вероятно, в ее дворе. Колонна людей двигалась с Соборной площади к памятнику Шевченко. Участники шествия предполагают, что это был взрывпакет. На кадрах видно, что после взрыва снаряда осталась небольшая воронка. По последним данным, при взрыве никто не пострадал.

Факельное шествие организовали представители националистического движения «Свобода».