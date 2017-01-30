Стали известны подробности ЧП на заводе ядерных установок в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 30 января. На заводе ядерных установок в Нижнем Новгороде произошло задымление. Как стало известно ФАН, на предприятии загорелась установка по фосфотированию металла в гальваническом цехе.

ЧП произошло около 06.50, полностью ликвидировать задымление удалось в 07.33. По данным источника в экстренных службах города, сгорела одна ванна, еще две повреждены, установка в момент возгорания не работала, в настоящее время она также временно не функционирует.

Причины пока неизвестны, но, вероятнее всего, виной всему стала неисправная проводка. Площадь задымления составила 10 квадратных метров.