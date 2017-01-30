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Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России»

ФАС возбудила дело против «Почты России»

12:54  30 Января 2017
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ФАС возбудила дело против «Почты России»

Москва, 30 января. Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации возбудила дело в отношении «Почты России» по причине признаков нарушения законодательства о защите конкуренции. Об этом в понедельник говорится в пресс-релизе ФАС.

Так, по данным ведомства, причиной для возбуждения дела оказалось несоблюдение «Почтой России» предупреждения, которое выдала ФАС по итогам изучения заявления ООО «ФПС» относительно отказа в заключении агентского соглашения на реализацию технологических операций по перевозке и доставке внутренней письменной корреспонденции на российской территории. 

Согласно данным ведомства, рассмотрение дела состоится 28 февраля. 

Напомним, ранее российское ведомство возбудило дело против оператора сотовой связи «Мегафон» за баснословно дорогой роуминг.

Дана Балан
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