ФАС возбудила дело против «Почты России»

Москва, 30 января. Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации возбудила дело в отношении «Почты России» по причине признаков нарушения законодательства о защите конкуренции. Об этом в понедельник говорится в пресс-релизе ФАС.

Так, по данным ведомства, причиной для возбуждения дела оказалось несоблюдение «Почтой России» предупреждения, которое выдала ФАС по итогам изучения заявления ООО «ФПС» относительно отказа в заключении агентского соглашения на реализацию технологических операций по перевозке и доставке внутренней письменной корреспонденции на российской территории.

Согласно данным ведомства, рассмотрение дела состоится 28 февраля.

Напомним, ранее российское ведомство возбудило дело против оператора сотовой связи «Мегафон» за баснословно дорогой роуминг.