Бывшего полпреда президента России в Сахалинской области задержали в «Домодедово»

Москва, 30 января. Бывшего полпреда президента России в Сахалинской области задержали в Москве. Виталий Гулий подозревается в экстремизме. Об этом сообщил его адвокат Дагир Хасавов. Инцидент произошел в аэропорту, когда Гулий собирался лететь в Кишинев.

«Мой доверитель был снят в аэропорту «Домодедово» с самолета, следовавшего в Кишинев, а затем задержан. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение», — сообщил об инциденте адвокат, передает ТАСС.

По словам Хасавова, в отношении бывшего чиновника возбуждено дело по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») в связи с выходом в свет его книги «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника». Бывшему чиновнику грозит до пяти лет тюрьмы.