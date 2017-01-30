Астрономы рассказали, как астероид размером с МГУ просвистел мимо Земли

Москва, 30 января. Стали известны новые подробности сближения опасного астероида с нашей планетой. Небесное тело размером с главное здание МГУ пролетело сегодня всего в 65 тыс. километрах от поверхности Земли.

По данным астрономов из обсерватории Catalina Sky Survey, сверхмалый астероид 2017 BH30 сблизился с Землей на дистанцию в шесть раз ближе Луны и примерно равную той, на которой летают некоторые спутники. «Данный объект заметно меньше, чем челябинский метеорит, и он, скорее всего, полностью бы сгорел в атмосферу, если бы он ударил по Земле, чего, конечно же, не произошло», — рассказали специалисты Центра малых планет Международного астрономического союза.

Эксперты отметили, что это небесное тело не представляет опасности для жизни на Земле. Он вряд ли столкнется с нашей планетой и даже если это произойдет, никаких последствий не будет, пишет «Газета.ру».

