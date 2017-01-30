Шойгу ознакомится с производством ракет С-400

Москва, 30 января. Завтра министр обороны России Сергей Шойгу посетит «Кировское машиностроительное предприятие».

Глава военного ведомства отправится в Киров вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Одним из пунктов программы пребывания в Кирове является посещение «Кировского машиностроительного предприятия» (входит в состав «Алмаз-Антей»), на котором производятся ракеты для комплекса противовоздушной обороны С-400. Предположительно, что гости посетят еще один завод Кирова, на котором производят шины, а также строящуюся школу в одном из микрорайонов.