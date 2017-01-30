Донбасс: ВСУ разрушили жилой дом в Первомайске

Луганск, 30 января. Украинские силовики обстреляли Донбасс в ночь на понедельник. В результате действий ВСУ был разрушен жилой дом в Первомайске. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Огонь по Первомайску открывался в ночь на понедельник. Информация о пострадавших не поступала.

«ВСУ обстреляли жилой массив населенного пункта Первомайск. Разрушен жилой дом по улице Тухачевского», — говорится в сообщении.

Ранее в ДНР заявили, что украинская армия вела обстрел южных районов Донбасса на протяжении 10 часов. Без света остались несколько населенных пунктов. Как пишет НСН, в настоящее время обстрелы прекратились.