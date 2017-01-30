Вся жизнь перед глазами: ученые объяснили смысл последних минут перед смертью

Иерусалим, 30 января. У человека перед смертью может проноситься перед глазами вся жизнь из-за активации определенной части головного мозга. К такому выводу пришли израильские ученые в результате масштабного исследования.

Сотрудники медицинского центра Хадасса разослали опросники 264 людям, которые пережили клиническую смерть. Ответы респондентов были преимущественно однотипными и подтверждающими, что многие люди действительно видят самые яркие моменты своей жизни перед смертью. По мнению ученых, такой процесс запускается из-за сильнейшего психологического напряжения и работы мозга, отвечающей за воспоминания.

Как передавал «Индикатор», ранее британские ученые предложили новый способ облегчения симптомов булимии с помощью транскраниальной стимуляции постоянным током.