Донбасс и нормандский формат: названы темы разговора Порошенко и Меркель в Берлине

Киев, 30 января. Украинский президент Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в понедельник обсудят ситуацию в Донбассе, в том числе вопросы безопасности, освобождения пленных и шансы более эффективного использования нормандского формата. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как отметил глава дипломатического ведомства Украины, у Киева была договоренность в начале февраля 2017 года обсудить ряд крайне важных вопросов.

«Какова ситуация с безопасностью на Донбассе, и что мы можем сделать для освобождения заложников? Каким образом более эффективно использовать на сегодняшний день возможности нормандского формата?», — отметил глава МИД Украины в эфире украинского телеканала.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в понедельник, 30 января, Порошенко приедет в Берлин на встречу с Меркель.