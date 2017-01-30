Путин обяжет казачьих атаманов отчитаться о доходах и расходах

Москва, 30 января. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, в соответствии с которым атаману казачьего войска будет необходимо отчитываться о доходах, расходах и имуществе — как своих, так и жены и несовершеннолетних детей. С документом можно ознакомиться в электронной базе Госдумы.

Изменения затронут закон «О государственной службе российского казачества». Атаман должен будет предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера — как своих собственных, так и супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Непредставление этих данных или представление ложной информации будет считаться правонарушением и повлечет досрочное сложение полномочий атамана.

Также предлагается запретить членам казачьего общества в случае замещения государственной должности получать в обществе зарплату и иные выплаты, а также осуществлять деятельность, направленную на получение дохода.