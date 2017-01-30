Новости Новороссии: 211 снарядов для ДНР, обстрел под Луганском, каратэ в память о герое Донбасса

Новости Новороссии, 30 января. ВСУ более семи часов атаковали ДНР из артиллерии, БМП и зенитных установок, силовики пытались разрушить город Ирмино под Луганском, в Лугутинском районе ЛНР вспомнили погибшего в бою тренера каратэ. Последние новости из Донецкой и Луганской республик — в обзоре Федерального агентства новостей.

Атака по ДНР

Солдаты ВСУ за прошедшие сутки выпустили 211 танковых и артиллерийских снарядов и мин по Донецку, Горловке, Зайцево, Саханке, Коминтерново, Макеевке, Ясиноватой, Жабичево, Яколевке, Спартаку.

По данным источника в силовых структурах республики, силовики открыли огонь накануне в 18.00 и прекратили обстрел только в 02.00. ВСУ использовали артснаряды калибров 152 и 122 мм, мины и танковые снаряды калибром 82 и 120 мм. Источник также отметил, что ВСУ выпустили по территориям несколько сотен боеприпасов из БМП и гранатометов, использовали зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелами были повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, две котельные и школа в Донецке. Пять многоквартирных домов остались без газоснабжения.

По последним данным, жертвой обстрела со стороны ВСУ в Червоногвардейском районе Макеевки стала местная жительница. Еще трое человек получили ранения, сообщает оперативное командование Донецкой народной республики.

Рассвет и свист снарядов в Ирмино

По данным Народной милиции ЛНР, украинские военные рано утром совершили обстрел города Ирмино. Информация о пострадавших уточняется. Киевские силовики нанесли серьезный урон расположенным в Ирмино зданиям. Последние серьезные атаки по населенному пункту наносились в ночь с 23 на 24 января из артиллерии.

Каратэ в память о воине

Каратисты устроили показательные выступления «Несгибаемый Донбасс» в память о погибшем воине-ополченце и тренере лугутинского клуба «Эдельвейс» Владимире Подтынном, сообщает ЛИЦ со ссылкой на районную администрацию.

Воспитанники клуба «Эдельвейс» продемонстрировали мастерство, благодаря которому спортсмены занимают призовые места на соревнованиях не только в Луганской и Донецкой народной республиках, но и в России. К показательным выступлениям присоединились и спортивные гости из Донецка.

Владимир Владимирович Подтынный был мастером спорта по традиционному каратэ, обладателем черного пояса и сыном президента «Союза каратэ Донбасса» Владимира Подтынного. До войны он обучал каратэ детей из Лутугино и Луганска, а также поселков Краснодон и Семейкино. Героически погиб 12 июня 2014 года в бою у села Дьяково Антрацитовского района.